L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, ha rilasciato un’intervista a Tvpertutti.it, durante la quale ha commentato gli attuali protagonisti del dating show di Canale 5.

La compagna di Sossio Aruta ha detto la sua sulle dame e i cavalieri più chiacchierati della stagione: Aurora Tropea e Armando Incarnato. In merito alle continue discussioni tra i due, la 41enne di Taranto sostiene che Aurora si preparerebbe i copioni per “infangare gli altri e provare ad emergere”. Di contro, Armando alternerebbe “momenti in cui il suo obiettivo primario è creare scompiglio, e altri in cui si mette in discussione”.

Ursula ha anche rivelato di non aver provato alcuna emozione nell’osservare il percorso di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Parere positivi, invece, per Roberta Di Padua e le sue critiche a Nicole Santinelli, che la Bennardo ha detto di condividere appieno: “Pensate che quando c’è lei al centro dello studio io ne approfitto per fare altro allontanandomi dalla tv”.

Per ciò che riguarda il Trono Classico, invece, l’ex dama ha rivelato di aver apprezzato quello di Federico Nicotera e la sua storia d’amore con Carola Carpanelli.