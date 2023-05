E’ morta Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello. Trentasette anni, aveva partecipato all’edizione 2011/2012 del reality show, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi, con Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista. Nella tarda serata di venerdì 5 maggio, mentre si trovava insieme ad un gruppo di amici in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, Monica è stata colta da un malore che si è rivelato fatale. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Soveria, la giovane è deceduta poco dopo. Non è escluso che la Sirianni possa essere stata colpita da un infarto.

Monica era diventata popolare nel 2011 grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Figlia di emigrati calabresi che avevano scelto di trasferirsi a Sideny, la Sirianni era rientrata in Italia nonostante il parere contrario dei genitori. Lavorava come insegnante di inglese. L’edizione del reality di Canale 5 che la vide protagonista fu vinta da Sabrina Mbarek.