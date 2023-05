Emy Buono, star di Ti spedisco in convento, nonché ex pupa dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, è scesa in piazza a festeggiare la vittoria del terzo Scudetto del Napoli.

Il suo outfit prevedeva una t-shirt tagliata all’altezza del seno, adesivi sul petto, una cintura in vita e pantaloni a vita bassa con un intimo azzurro. La ragazza, visibilmente scoperta, è stata toccata da molte persone durante i festeggiamenti, alcuni dei quali, a detta sua, le hanno anche toccato il sedere.

Emy Buono ha poi denunciato l'accaduto sui social: “Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il cu*o”. Poi ha aggiunto: “Una donna che si denuda non consegna il pass ad un uomo per farsi stuprare”.