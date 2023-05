Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati i grandi assenti della festa di compleanno di Alfonso Signorini. La non presenza dell’influencer campana e dello speaker radiofonico non è passata inosservata al popolo dei social, che si è chiesto per quale ragione i due ex vipponi abbiano “disertato” il party del conduttore del Grande Fratello Vip.

Seppur a malincuore, la coppia ha dovuto ha dovuto rinunciare alla festa, ma nelle scorse ore, su Instagram, Antonella aveva già anticipato che lei e il fidanzato non avrebbero presenziato. “Purtroppo stasera non ci saremo”, le parole della Fiordelisi, la quale ha promesso che, non appena tornerà a Milano, ha intenzione di recuperare la serata persa.

In seguito, l’ex schermitrice ha ringraziato Alfonso Signorini per una ragione in particolare: “Se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremo mai incontrati io ed Edo. Ti vogliamo bene. Ci vediamo presto”. Dunque, i Donnalisi erano assenti al party del conduttore per via, con ogni probabilità, di impegni pregressi già assunti.