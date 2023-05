I colleghi di The Pipol hanno svelato alcuni retroscena relativi ad uno degli argomenti più discussi delle ultime ore. Stiamo parlando del “gelo” che si è venuto a creare tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli in seguito al “forfait” dell’influencer italo-iraniana a Ciao Darwin. Ma procediamo con ordine.

“Cara Sonia, lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola, sostituire Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”. Questo il commento ad un post della Bruganelli, che ha prontamente replicato: “E’ accaduto l’esatto contrario”. Dunque, stando a quanto ha scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip, sarebbe stata la Salemi a dare buca al varietà condotto da Paolo Bonolis, e non Sonia a sostituirla con Soleil Sorge.

Il retroscena sul "forfait" di Giulia Salemi a Cia Darwin

“Quattro mesi fa, sul piatto dei nomi scelti per rappresentare la categoria degli ‘influencer’ nel corso della registrazione di una puntata di Ciao Darwin – riportano i colleghi di The Pipol -, c’erano i nomi di Soleil Sorge e Giulia Salemi. La prima aveva spiegato da subito alla produzione che in quella data avrebbe avuto un impegno di lavoro al sud. Così, Sonia Bruganelli, braccio, testa, occhi e cuore del programma, aveva scelto ‘la bastarda col tablet’ dell’ultima edizione del Gf Vip. Giulia, aveva accettato con messaggi e sorrisoni social e non. Inoltre Sonia e Giulia, sui social, sono apparse insieme (Sonia le ha fatto un mega ‘pensiero’ per il suo compleanno e la Salemi ha ringraziato per il regalo griffatissimo), confermando più volte la sua presenza a Ciao Darwin. D’improvviso, però, a soli tre giorni dalla registrazione che impegna oltre duecento persone nella produzione, la Salemi dice che non se la sente di attaccare la categoria avversaria. E vi spieghiamo il perché di questo atteggiamento. La sera della registrazione coincideva con il compleanno di Alfonso Signorini. E la stessa Salemi, pochi giorni prima del passo falso con il team di Ciao Darwin, era apparsa sui social garantendo la sua presenza alla festa. Ed ecco il patatrac! Bastava semplicemente dire la verità. Fortuna ha voluto che il maltempo che imperversa sull’Italia da nord a sud in questi giorni ha fatto sì che la campagna di Soleil sia stata spostata, e la Sorge sia salita in postazione come capitana”.