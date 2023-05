Caterina Balivo, nel corso della stagione televisiva che sta per chiudersi, è diventata uno dei nuovi volti di La7. Il suo Lingo – Parole in gioco, quiz show che la vede alla conduzione, deve vedersela nell’affollatissimo panorama del pre-serale della televisione italiana, ma lei non ha alcuna intenzione di mollare. Anche se, l’ex conduttrice di Vieni da me, comincia ad accusare la stanchezza.

A raccontarlo è lei stessa in un video condiviso sui suoi profili social. Nel breve filmato si vede Caterina “sfilare” lungo uno dei corridoi degli studi televisivi dove ha appena terminato di girare una delle puntate di Lingo. Abito bianco e atteggiamento decisamente provocante: insomma, una vera e propria diva d’altri tempi. Poi, arrivata in fondo al corridoio, la Balivo cambia registro.

“Mi date la giacca e le pantofole che fa freddo?!”, la si sente chiedere. E, pochi istanti dopo, eccola indossare un caldo giaccone invernale mentre inizia a togliersi i tacchi, in attesa di indossare calzature più comode. “Ricordatevi che, dai trenta in poi, cambia tutto, Anche la temperatura… e le vene varicose”. Un siparietto divertente quello inscenato da Caterina, che nonostante abbia raggiunto i 43 anni è sempre in formissima.

Sui social, le fan della conduttrice si sono scatenate: alcune hanno confermato la tesi della Balivo, altre si sono spinte oltre: “Pensa dopo i 60...”.