Il cast di Beautiful si è trasferito per qualche giorno a Roma. I protagonisti della storica soap, tra i più celebri del piccolo schermo internazionale, hanno girato alcune scene nella Capitale e sul set hanno dato il benvenuto a nuovi volti. Oltre a Ginevra Lamborghini, anche Alberto De Pisis ha preso parte alla fiction.

Le parole di Alberto De Pisis e Ginevra Lamborghini

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno raccontato al settimanale Chi la loro esperienza sul set. “Devo essere sincero. A casa né io né mio fratello, che è molto maschio alfa, lo seguivamo molto. Però se questo cast si ritrova qui dopo 35 anni per la gioia dei fan italiani, è evidente che siamo di fronte a un fenomeno”, le parole di Alberto De Pisis, che poi ha aggiunto di aver conosciuto il produttore Bradley Bell: “Mi ha spiegato che la soap è un successo in oltre cento paesi del mondo e ha 35 milioni di spettatori. Un record. Quindi sono grato di essere stato invitato qui perché è stata davvero una bellissima occasione che non dimenticherò”.

Anche Ginevra Lamborghini è parsa entusiasta per la sua partecipazione a Beautiful. Ma, a differenza del suo ex coinquilino della Casa di Cinecittà, ha raccontato di aver sempre seguito la fiction: “Mi avrebbe fatto piacere fare anche solo la comparsa, ma avere avuto un ruolo persino è bellissimo ed emozionante. È un po' come il GF Vip, ero sempre abituata a vederlo in tv, ma non pensavo di farne parte. Beautiful lo conosco da quando ero bambina, e mia mamma, 20 anni fa, me lo faceva vedere all'ora di pranzo. Quando partecipo a un grande evento tendo a prepararmi prima, sono meticolosa. Poi quando arriva il momento succede sempre che dimentico tutto e vado a braccio. Mi sono goduta l'esperienza e sono curiosa di vedere le puntate che andranno in onda tra un anno”.