Gemma Galgani rappresenta ormai da anni uno dei punti fermi del parterre di Uomini e Donne. Non è affatto un caso se Maria De Filippi, nelle ultime stagioni del dating show, abbia dato sempre più spazio al Trono Over, molto spesso più “frizzantino” di quello Classico.

Costantemente alla ricerca del grande amore, la dama torinese non è sempre stata single. Indimenticabile la liaison con Giorgio Manetti, finita al centro delle critiche per via della differenza d’età: lei 65 anni e lui 59. Nel 2016, però, il cavaliere decise di abbandonare il programma, ricevendo anche un sonoro due di picche da Gemma, che non volle lasciare lo studio insieme a lui. Nel corso degli anni la dama ha ammesso di aver provato qualche rimpianto, ma cosa accadrebbe se “Il Gabbiano” decidesse di tornare nel parterre?

Di recente, nel corso di un’intervista, Manetti aveva infatti rivelato che potrebbe tornare a Uomini e Donne, oltre a confessare di aver perdonato la Galgani. Contattata dal settimanale Nuovo, Gemma ha commentato il possibile ritorno del suo ex. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: “Come reagirei ad un suo ritorno nel programma? Non ho proprio una risposta. Però può accadere, lui non è per le scelte assolute. Porto con me tanti bei ricordi di lui, aveva conquistato uno spazio speciale nel mio cuore. Sono onesta”.