Raimondo Todaro è stato ospite di Fiorello nella puntata odierna di Viva Rai2. Viste tutte le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane circa un possibile addio del ballerino ad Amici, il conduttore gli ha subito chiesto: “Domanda secca, farai Amici l’anno prossimo?”. A sorprendere i telespettatori è stata la risposta di Raimondo: “E cu u sapi”, tradotto “E chi lo sa”.

Fiorello ha poi proseguito con l’imitazione di Raimondo Todaro: “No Maria, non sono d’accordo”. Il riferimento dello showman era alla famosa lite del ballerino con Maria De Filippi, tagliata in fase di montaggio. “Hai tenuto questo Amici sempre bello acceso”, ha continuato a punzecchiare Fiorello. Ma, ovviamente, i riferimenti non erano solamente per quel famoso taglio del montaggio, perché il ballerino ha avuto spesso battibecchi anche con un’altra insegnante, storica del programma, ovvero Alessandra Celentano: “Con la Celentano tutto a posto? Vi siete riappacificati?”. “Ma guarda qualora dovessi mai rilasciarmi con mia moglie potrebbe essere la mia prossima”, la risposta di Todaro.