Dopo la “rumorosa” rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che continuano a scambiarsi accuse a vicenda sui social (e non sembrano aver alcuna intenzione di siglare una tregua), ieri pomeriggio è scattato il campanello d’allarme tra i fan per via di alcune mosse social di Antonella Fiordelisi, che avevano immediatamente lasciato ipotizzare che ci fosse maretta con Edoardo Donnamaria.

L’influencer campana, infatti, rispondendo ad una domanda di una follower su Instagram, aveva rivelato: “Edoardo non è un tipo da festeggiamenti, quindi non festeggeremo i nostri sette mesi”. Poi, su Twitter aveva sganciato la bomba che aveva fatto preoccupare i Donnalisi, fan della coppia: “Mai elemosinare attenzioni”. Ma non solo. Poco dopo, sempre su Twitter, l’ex vippona aveva scritto: “Mi assenterò un po’. Non credo che faccia bene stare sempre qui”. Apriti cielo! I fan si sono messi subito “a lavoro” per scoprire cosa stesse succedendo tra la coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’allarme è poi rientrato nella tarda serata di ieri, quando Antonella Fiordelisi ha condiviso su Instagram una story in cui si trovava a letto con Edoardo Donnamaria e il cagnolone Gohan. Dunque, falso allarme. La storia tra i due ex vipponi procede a gonfie vele.