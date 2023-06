Helena Prestes e Gian Maria Sainato protagonisti di un’accesissima discussione a L'Isola dei Famosi. L’influencer, dopo aver accusato la modella brasiliana di aver insultato Andrea Lo Cicero per il suo aspetto fisico, le ha anche detto di non credere alla relazione tra lei e Carlo Motta. Una convinzione che aveva già palesati a Ilary Blasi durante la diretta dello scorso lunedì.

“Sei ridicola, ridicola, tu ami il tuo ex e stai prendendo in giro quel Carlo là. Anzi vi siete organizzati, tutti e due, attori per visibilità. Lo sanno tutti. La finta storia d'amore! Ma chi ci crede, lo conosci da tre mesi. Non prendere per il c**o il pubblico italiano con le tue storie finte, perché la sappiamo la verità”, le accuse di Gian Maria Sainato. Helena Prestes le ha però rispedite al mittente: “Ma che verità sai della mia vita! Ma che caz** dici?!”.

Gian Maria, però, è rimasto fermo sulla sua posizione e ha nuovamente accusato la naufraga: “La storia con Carlo è finta. Tu lo hai detto che è finta. Lo hai detto tu agli altri. Lui è venuto a farti la sorpresa dall'Italia e tu dici: ‘Stanotte ho sognato il mio ex’. Prima dici che lo ami, poi non lo ami. Non ti crede nessuno, sappilo. Dici che fai la cameriera, poi che fai mille lavori, che sei la direttrice creativa di brand mondiali. Spari solo ca***te. Punto. Ieri hai detto che hai i paparazzi sotto casa, chi sei, Kim Kardashian?” Helena Prestes ha tagliato corto: "Io dico solo la verità. Tu non sai niente della mia vita".