Sono iniziate ieri le audizioni della nuova edizione di X Factor. All’Allianz Cloud di Milano gli aspiranti cantanti si contenderanno l’occasione di partecipare al talent che ha portato al successo, tra i tanti, Noemi, Marco Mengoni e i Maneskin. A condurre lo show c'è ancora una volta Francesca Michielin, mentre in giuria, oltre ai confermati Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico, c’è stato il ritorno di Morgan dopo nove anni di assenza.

Quando nei giorni scorsi è stato annunciato il ritorno dell’artista brianzolo, il marito di Chiara Ferragni gli ha lanciato una frecciatina: “Spero sia professionale e che arrivi in orario. Non è mai stato così”. Una stoccata, quella del rapper, che ha provocato la reazione di Morgan: “Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi, fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”.

Ieri, però, i due giudici si sono mostrati insieme sui social: “Io e Morgan ancora non abbiamo litigato. E non lo faremo...”, le parole di Fedez. “... Per le prossime sei ore”, ha chiosato ironicamente Morgan. Insomma, sembra si respiri un clima di apparante armonia. Eppure, stando alla segnalazione di una seguace di Deianira Marzano, si sarebbe verificato un primo screzio tra Ambra Angiolini e Morgan a causa di un particolare atteggiamento del cantautore, che commentava nel dettaglio l’aspetto fisico delle aspiranti concorrenti: “Mia cugina ieri era alla registrazione di X Factor. Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i c*li di tutte le cantanti. Che squallore”.