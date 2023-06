Nella giornata di ieri, su Canale 5, è andato in onda lo speciale del TG5 dedicato a Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno all’età di 86 anni. Cesara Buonamici, alla conduzione, si è collegata con i volti di Mediaset che hanno avuto modo di lavorare con il Cavaliere, e tra questi c’è anche Alfonso Signorini. “Sono una delle tante persone a cui lui ha cambiato la vita, mi ha dato tantissimo. Oggi vi do un ricordo privato, uno che va al di là del suo ruolo imprenditoriale. Ho diviso con lui l'intimità della casa, della famiglia”, le parole del conduttore.

"La durata monstre del GF? L'ha inventata lui"

“A Salvini regalava le Madonne a me gli uomini nudi. Mi ha regalato un San Sebastiano tutto nudo. Enorme, trafitto ma tutto nudo. Mi schiacciò gli occhi e mi disse: ‘Se non ce l’hai tu il San Sebastiano nudo chi lo deve avere?’”. Poi, Signorini rivela che dietro la decisione di allungare la durata del Grande Fratello Vip c’era proprio l’ex premier: “Tanti dicono ‘la durata monstre del Grande Fratello Vip’. Ma sapete chi l’ha inventata? L’ha inventata Silvio Berlusconi. Lui mi chiamava e mi diceva: ‘Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio’. Io gli dicevo: ‘Presidente come si fa ad andare avanti fino a luglio. Non si può’. E lui mi rispondeva: ‘No, no, no. Voi dovete continuare’. E glielo riferiva anche a Piersilvio”.

Iniziarono l’esperimento e decisero di fermarsi a sei mesi. Ma Berlusconi voleva che durasse di più: “Ogni volta che ci fermavamo mi chiamava: ‘Ma è già finito il Grande Fratello?!’. Alfonso ha poi raccontato che spesso durante le pubblicità del GF, il Cavaliere gli chiedeva di cambiare cravatta: "Magari a me piace avere le cravatte un po’ più bizzarre, forti nei colori. Lui chiamava e diceva: ‘Dite ad Alfonso di mettere una cravatta più sobria. Sei su Canale 5, lui è una figura istituzionale’. Curava anche questi dettagli”.

Le ultime ore di Silvio Berlusconi

Signorini ha anche raccontato le ultime ore di Silvio Berlusconi che, domenica sera, “si è fatto dare un gelato al cioccolato e le ciliegie. Se n’è andato con quei sapori, con quel gusto della vita che amava più di ogni cosa”. Il conduttore ha spiegato di averlo sentito quando fu dimesso dal San Raffaele a metà maggio: “Io l'ho sentito poco dopo che uscì dal San Raffaele, mi disse che doveva riposarsi. "Mi hanno detto che devo tenere lontani i miei cani, però a me non interessa. Io all'amore dei miei cani non rinuncio, continuerò a dormire con loro". Loro sono la mia famiglia, mi mancherà. Ma tutti dobbiamo ricordarlo con il sorriso”.