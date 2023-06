Sopra la testa di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria le nubi sembrano essersi dissipate ed è tornato a splendere il sole. Dopo la crisi che ha colpito la relazione negli ultimi giorni, che aveva fatto preoccupare e non poco i loro numerosissimi fan, l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano hanno fatto la pace.

Del resto, i due ex vipponi ci avevano già abituati ai loro alti e bassi. Durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, la loro storia è stata caratterizzata da continui ribaltoni e colpi di scena: un’ora prima litigavano e si mollavano, e quella dopo erano tornati insieme. Dunque non stupisce che anche questa volta i Donnalisi siano riusciti ad appianare le rispettive divergenze.

Ma Edoardo ha posto una condizione: nessun post di coppia sui social per tutelare la loro privacy. Ad annunciarlo era stata la stessa Antonella: “Edoardo non farà più storie con me sui social. Non me lo chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy. Tranquilli, non metterà né like né commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza”. In realtà, le cose non sono andate esattamente così. Pochi minuti fa, infatti, anche se per scopi esclusivamente pubblicitari, la Fiordelisi ha condiviso una foto sua e di Donnamaria, facendo letteralmente impazzire i fan.