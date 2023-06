Volano stracci a L’isola dei Famosi tra Helena Prestes e Cristina Scuccia. A poche ore dalla semifinale, in programma venerdì 16 giugno, è scattata un’accesissima discussione tra la modella brasiliana e l’ex suora. Le due naufraghe, un tempo amiche, non riescono più ad andare d’accordo.

La discussione è scoppiata quando Gian Maria Sainato ha chiesto a Helena se vorrà rimanere in contatto con Cristina una volta conclusa l’avventura in Honduras. La modella ha risposto di no, e a quel punto è intervenuta la vincitrice di The Voice of Italy: “Ti ricordo che mi ha detto che sono falsa”. "Hai detto che fai pace solo con persone importanti per te”, ha replicato la Prestes. “Perdono le persone importanti, di valore e spessore. Do valore alle vere amicizie, non alle persone che incontro e vedo che non si meritano nulla di buono di mio. Non mi interessa leccare il cu*o di Marco, come stai facendo tu”, ha ribattuto Cristina.

Tra le due naufraghe la tensione è palpabile. Helena ritiene che siano “incompatibili” e che ormai stiano “viaggiando su binari completamente opposti che non si possono incontrare”. La modella ha poi rincarato la dose di accuse nei confronti della Scuccia: “Dici bugie al pubblico, fai il personaggio. Cosa è per te la fama? Di suora non hai più niente, la suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore. Davanti alle telecamere è una persona, quando non c’è la telecamera un’altra”.