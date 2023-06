Amadeus, direttore artistico e conduttore, per il quinto ed ultimo anno, del Festival di Sanremo, ha svelato alcuni dettagli sulla prossima edizione.

Ospite di Giorgia Cardinaletti nello spazio “Caffè cori” al Tg1 Mattina Estate, ha annunciato: “Il regolamento di Sanremo 2024 sarà diverso da quello degli anni scorsi: ci saranno novità che magari verrò a svelare al Tg1. Ho finito di scriverlo e lo sto mandando per l’approvazione degli avvocati della Rai. Siamo al lavoro, anche alla scenografia con Gaetano Castelli”.

Il direttore artistico ha poi rivelato il suo metodo di preparazione al Festival: “Ho un quadernone, dal mio primo festival, su cui appunto a penna nomi, idee, che poi possono andare in porto o no, mi serve per focalizzare quello che sto pensando". Poi, riguardo alle canzoni ha aggiunto: "Iniziano ad arrivare quelli dei giovani, poi anche i big, con Sanremo in vacanza in realtà non vai mai perché ascolti le canzoni... Arriveranno a centinaia, ormai anche la discografia anticipa i tempi. Ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani. Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l'80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il festival”.

Poi la rivelazione su Fiorello che parteciperà alla serata finale di Sanremo: “Sicuramente, me l’ha promesso”.