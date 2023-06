L’attesa dei fan è finita: Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante hanno annunciato il progetto comune che li vede protagonisti. “AttenDi a quei 2”: è questo il titolo del format realizzato dai due ex vipponi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Si tratta di un talk-show con domande, interviste, giochi e intrattenimento a 360 gradi. Andrà in onda su Twitch, e sarà possibile interagire anche su Twitter e diventare protagonisti twittando l’hashtag #Aq2.

“Quando due persone con un sogno in comune si incontrano, non gli resta che portare alla luce ciò a cui ambiscono. Due ragazzi comuni che vogliono fare qualcosa di fuori dal comune, con il tempo e i giusti ritmi, perciò non giudicateci troppo, soprattutto non troppo bene!”. Questo il post pubblicato su Instagram da Edoardo e Matteo. “Partiremo con quattro puntate estive, per poi darci appuntamento a settembre dove verrà svolta, regolarmente, una puntata settimana. Non ci resta che darvi appuntamento alla prima assoluta, che si terrà giovedì 29 Giugno ore 21. Ospiti con noi, direttamente dei grandi palchi italiani, Astol e Biondo , appena reduci dall’uscita del loro singolo. Vi aspettiamo!”.