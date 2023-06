La storia d’amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi procede a gonfie vele e senza alcuna battuta d’arresto. L’influencer di origini siciliane e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, si sono conosciuti e innamorati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, e da allora il sentimento è cresciuto sempre di più con il passare dei mesi.

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, presto la convivenza

L’unica difficoltà che i due ex vipponi vivono è quella relativa alla distanza: lei, infatti, vive a Milano, mentre lui risiede a Roma. Una situazione che, però, molto presto cambierà, in quanto Micol, al termine dell’estate, si trasferirà definitivamente a casa di Edoardo. Quest’ultimo le aveva chiesto di andare a vivere con lui in una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, e la sorella di Clizia, a distanza di circa un mese, gli ha risposto: “Nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione, perché quel sentimento di profondo affetto e attrazione nato al Grande Fratello Vip, in questi mesi è cresciuto, è diventato amore. E con te voglio viverlo in pieno, proprio come facevamo nella Casa. Dunque per me non è difficile risponderti e dirti che sì, ho voglia di stare con te, di condividere tutto insieme, diventare a nostro modo una famiglia. E’ una cosa nuova per me, ho sempre amato la libertà, e in passato, quando sentivo gli altri parlare di convivenza o, appunto, di famiglia, mi prendeva un senso di insofferenza, ero dubbiosa perché pensavo che alla fine ci si annoia a stare tutto il giorno con qualcuno. Ma evidentemente non avevo mai incontrato la persona giusta, non avevo mai incontrato te. Naturalmente ho un po’ paura, perché io ho sempre condiviso casa con delle amiche, e non ho mai vissuto con un ragazzo, tantomeno con un uomo. Sei la mia prima storia davvero importante, e visto che sei più grande di me e hai già avuto tre convivenze, ho paura che qualcosa possa andare storto anche con me. Ma tu sei davvero fantastico, perché mi conosci, mi hai sempre sentire al centro della tua vita, e forse è proprio per questo che ti amo così tanto […]”.

L'annuncio di Micol Incorvaia

Micol e Edoardo sono separati ormai da diverse settimane: lei è tornata nella “sua” Porto Empedocle per passare del tempo con amici e familiari, mentre lui è rimasto a Roma. Adesso, però, dopo oltre due settimane, è arrivato per gli Incorvassi il momento di ricongiungersi: “Adesso possiamo tornare a casa. Arrivo Dodino”, le parole dell’ex vippona in una Instagram story.