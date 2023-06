Micol Incorvaia ha trovato l’amore nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer di origini siciliane ha infatti conosciuto Edoardo Tavassi, con il quale la relazione procede a gonfie vele, tanto che molto preso (presumibilmente dopo l’estate) si trasferirà a Roma per iniziare una convivenza. Prima di lei, è stata anche la sorella Clizia a trovare l’uomo della sua vita tra le mura della Casa di Cinecittà. L’ex di Francesco Sarcina, infatti, ha incontrato Paolo Ciavarro, e da lì è nata una bellissima storia d’amore culminata con la nascita del piccolo Gabriele.

Era il 2020 quando l’influencer e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si sono conosciuti nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Anche i più scettici si sono dovuti ricredere: a distanza di anni, Clizia e Paolo sono innamoratissimi e complici.

In questi giorni, i due ex vipponi si trovano in uno splendido hotel con vista sulle Dolomiti. E come sempre, tra una coccola e l’altra, non hanno mancato di condividere con i loro numerosissimi follower qualche momento del loro soggiorno. Ma, nelle ultime ore, una foto pubblicata da Clizia Incorvaia ha scatenato la bufera. La sorella di Micol, infatti, ha postato un’immagine di lei, con il sedere in bella vista, mentre tiene in braccio il figlio. Uno scatto che a molti non è piaciuto in quanto ritenuto “eccessivo”, considerata la presenza del piccolo Gabriele. D’altro canto, però, c’è anche chi si è schierato dalla parte di Clizia, sostenendo che i commenti malevoli sono frutto dell’invidia per il lato B della Incorvaia. Voi da che parte state?