Edoardo Donnamaria ha condotto il Pizza Village 2023 a Napoli insieme ad Angelo Baguini e Gianni Simioli. Ma non solo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è esibito ieri sera con Il cielo stanotte, il brano scritto per Antonella Fiordelisi, l’influecer campana che ha conosciuto nella Casa più spiata d’Italia.

Emozionatissimo davanti alla folla, l’ex vippone ha chiesto al pubblico di sostenerlo: “Anche se non la conoscete, applaudite, perché me la sto facendo sotto”. La fidanzata, presente tra il pubblico, ha ripreso Edoardo con lo smartphone. “Questa canzone è per lei, l’ho dedicata a lei”, le parole di Donnamaria, che poi è stato raggiunto sul palco da Antonella Fiordelisi. “Facciamo un applauso a Drojette perché è stato bravissimo”, ha detto l’ex schermitrice.

Chi sembra aver apprezzato la performance dell’ex gieffino è stato Gigi D’Alessio, che ha messo like al video dell’esibizione di Edoardo postato dall’account ufficiale di Rtl 102.5. Lo stesso Donnamaria è rimasto sorpreso, e tra le sue storie su Instagram ha commentato: “Gigi D’Alessio ha messo like al video in cui canto”.