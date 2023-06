Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi finalmente insieme dopo oltre due settimane di lontananza. Ieri sera, l’influencer di origini siciliane e il videomaker romano si sono concessi una cena romantica in un ristorante di Roma.

Nell’ultimo periodo, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno vissuto lontani: lei è tornata a Porto Empedocle per riabbracciare familiari e amici, mentre lui è rimasto nella Capitale per lavoro. Molto presto, però, i due ex vipponi andranno finalmente a convivere, come annunciato dalla stessa Micol in una lettera indirizzata ad Edoardo pubblicata sul settimanale Di Più: “Nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione, perché quel sentimento di profondo affetto e attrazione nato al Grande Fratello Vip, in questi mesi è cresciuto, è diventato amore. E con te voglio viverlo in pieno, proprio come facevamo nella Casa. Dunque per me non è difficile risponderti e dirti che sì, ho voglia di stare con te, di condividere tutto insieme, diventare a nostro modo una famiglia. E’ una cosa nuova per me, ho sempre amato la libertà, e in passato, quando sentivo gli altri parlare di convivenza o, appunto, di famiglia, mi prendeva un senso di insofferenza, ero dubbiosa perché pensavo che alla fine ci si annoia a stare tutto il giorno con qualcuno. Ma evidentemente non avevo mai incontrato la persona giusta, non avevo mai incontrato te”.

Nella Casa di Cinecittà, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono prima conosciuti e frequentati, per poi fidanzarsi e conquistarsi l’incredibile affetto del pubblico del reality show di Canale 5. Un’edizione, quella che è terminata lo scorso 3 aprile, che ha visto formarsi tre coppie: non solo Micol e Edoardo, ma anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Coppie che, nonostante qualche alto e diversi bassi (fatta eccezione per gli Incorvassi) continuano ad amarsi anche lontano dalla Casa più spiata d’Italia.