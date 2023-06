A partire dal prossimo settembre, sarà disponibile su Paramount + la seconda stagione di Vita da Carlo, serie ideata da Carlo Verdone ispirata proprio alla vita dell’attore e regista.

Al secondo capitolo prenderanno parte anche Sangiovanni, ex allievo di Amici, Maria De Filippi e Zlatan Ibrahimovic. A tal riguardo, a svelare alcuni retroscena è stato lo stesso Verdone in un’intervista al Corriere della Sera.

“Il mio produttore vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente, Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra Sangiovanni da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto? Quando lo vedo nella serie mi prende un colpo, vorrei mollare tutto… invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non aveva mai recitato, è puro un po’ timido, e invece…”.

Per quanto riguarda, invece, Maria De Filippi e Zlatan Ibrahimovic, Carlo Verdone ha dichiarato: “Non è un pretesto, entrano nella storia perché era giusto farli entrare. Con Maria ci conoscevamo, siamo amici. Mi ha colpito per quanto è stata collaborativa. Quando l’ho chiamata mi ha detto subito ‘Non c’è problema, fatemi sapere le date’. Mi capita di chiedere a colleghi attori di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente cinese… Lei no, ed è stata anche bravissima come attrice, non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta. Ma anche Ibra era molto tranquillo: è arrivato, ha detto le sue battute, poi ha ripreso il suo aereo ed è ripartito”.