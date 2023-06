Diletta Leotta ha ospitato Ilaria D’Amico nella seconda puntata del suo podcast Mamma Dilettante. Dopo il debutto con Alessia Marcuzzi, il volto di Dazn ha infatti accolto la compagnia di Gianluigi Buffon in occasione del secondo episodio del 22 giugno.

Diversi i momenti di complicità e divertimento tra le due, con tantissime riflessioni sul tema del podcast (la gravidanza e il ruolo dei genitori) e qualche siparietto più hot. A stupire particolarmente Diletta è stata una dichiarazione di Ilaria che, interrogata sulla questione del sesso in gravidanza, ha risposto con un convintissimo “Assolutamente sì”.

Nel corso della seconda puntata di Mamma Dilettante, Diletta Leotta, dopo una lunga chiacchierata con Ilaria D’Amico, ospite in studio, ha aperto la sezione finale dedicata alle “domande scomode”. Le due giornaliste hanno infatti parlato sia della dolce attesa del volto di Dazn e del suo futuro di madre, sia della grande esperienza della D’Amico, che ha raccontato del suo rapporto con i figli Pietro (nato dal primo matrimonio con Rocco Attisani) e Leopoldo Mattia (avuto da Gianluigi Buffon), nonché delle sue gravidanze e delle conoscenze sul tema.

A concludere il secondo episodio del podcast sono state le “domande scomode”. A tal riguardo, Ilaria D’Amico è stata interrogata sul sesso in gravidanza, e sulla questione non ha avuto dubbi: “Assolutamente sì, ma certo… ma di che parliamo”. Una risposta che ha lasciato la Leotta sorpresa: “Ah sì? No, perché io non sono proprio in una fase wow”, ha ammesso la compagna di Loris Karius.

La D’Amico ha poi spiegato che la questione del sesso in gravidanza non dovrebbe essere neanche tale, dal momento che, non ci sono controindicazioni di alcun tipo: “Anche quello rispetta il tuo corpo, le tue sensazioni, però non c’è proprio niente di male. Non ho capito perché si parla di questa cosa, non l’ho capito… se ti va: sì. Non c’è nessun tipo di problema secondo me. Nessuno me l’ha mai fatta pesare questa cosa. Aiuta anche a partorire. Non c’è niente che faccia dire no; è un grandissimo sì".