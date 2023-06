La ventiduesima edizione di Amici è terminata già da alcune settimane con il trionfo di Mattia Zenzola, ma i mormorii sulle presunte liti scoppiate all’interno del programma non sembrano volersi fermare. Tanti i dubbi, in particolare, sulla conferma di Raimondo Todaro, dopo i rumor circa una presunta lite con Maria De Filippi e con un collega.

Alcune fonti vicine ai produttori di Amici hanno rivelato che l’insegnante di latino americano avrebbe avuto una lite furiosa con Emanuel Lo. Il motivo? Le esibizioni speciali che i due prof del talent di Canale 5 hanno presentato sul palco, insieme alle rispettive colleghe di squadra Arisa e Lorella Cuccarini. Nonostante il team Todaro-Arisa si sia impegnato per presentare esibizioni di altissima qualità, quello Lo-Cuccarini lo avrebbe oscurato con performance di livello maggiore. Questo non sarebbe andato affatto giù a Raimondo, che avrebbe litigato, in maniera piuttosto accesa, con Emanuel. Insomma, questioni di "ego ferito".