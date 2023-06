Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si seguono più su Instagram, e per molti, ciò è sintomatico del fatto che siano in crisi. I due ex vipponi, tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, almeno per il momento, non hanno ancora rotto il silenzio al riguardo, a differenza della madre di lei, Valeria Pasciuti, che questa mattina ha condiviso su Instagram una storia recante un messaggio piuttosto sibillino: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!”. E ancora: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: ‘Spero che ci caschi’ Le parole hanno un peso”.

Il chiarimento di Valeria Pasciuti

In molti ritengono che le parole della mamma di Sophie sia dirette proprio ad Alessandro. Un’utente, in particolare, si è lamentata del fatto che, vista la situazione, la signora avrebbe potuto evitare di pubblicare frasi con un simile contenuto. Ma Valeria ha prontamente replicato sostenendo che le frasi che i post che pubblica sul suo profilo riguardano esclusivamente la sua vita: “Questo è uno dei tanti messaggi che sto ricevendo. Vi voglio rasserenare a tutti che questo è il mio profilo e tutto quello che metto e pubblico sono tutte cose che riguardano la mia vita privata. Purtroppo incontro sempre persone che non fanno per me. Serene, sono la prima sostenitrice dei Basciagoni”.

Le cose stanno realmente così oppure, come sostengono in tanti, la madre di Sophie Codegoni, considerato il gossip che riguarda la figlia e il genero, ha provato a metterci una pezza?