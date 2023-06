Ottime notizie per i fan di Viola come il mare. La serie light crime con Can Yaman e Francesca Chillemi tornerà presto in onda con una seconda, attesissima stagione.

I nuovi episodi vedranno protagonisti ancora una volta l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e la giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale. Per l’ex Miss Italia sarà un ritorno nella sua Sicilia: “Sono felice di poter girare nuovamente nella mia terra – ha dichiarato la Chillemi -, anche se cercheremo di evitare il periodo estivo, quando ci sono più turisti”. I dettagli della trama sono ancora top secret, ma c’è una certezza: il mix di ironia e romanticismo che ha decretato il successo della prima stagione tornerà a fare centro.

L’attrice ha poi parlato del suo personaggio, Viola Vitale, e del messaggio positivo che vuole trasmettere al pubblico: “Ha un problema di salute serio ma affronta questa situazione drastica con voglia di andare avanti e cogliere tutto ciò che la vita le offre. È un bellissimo messaggio, Viola non si perde mai d’animo”.

Quanto al suo partner nella fiction, Can Yaman, Francesca Chillemi ha spiegato il motivo dell’enorme popolarità del divo turco: “È molto carismatico. Chi piace così tanto al pubblico ha un carisma che arriva attraverso lo schermo. Lui ha una grande carisma”.

Le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, come velato dalla stessa attrice siciliana, dovrebbero iniziare il prossimo 17 luglio. Il primo ciak sarà a Roma, poi cast e produzione si sposteranno a Palermo.