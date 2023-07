La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunta nuovamente al capolinea. Dopo i rumor su una litigata tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, è stato l’imprenditore veneto a rompere il silenzio annunciando la rottura con la modella di origini venezuelane: “Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”.

Ieri mattina, è diventato virale sui social un video in cui si vedono i due ex vipponi mentre discutono animatamente a cena, e con loro, palesemente imbarazzate, ci sono anche Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Poco dopo, i fan notano che Oriana e Daniele hanno smesso di seguirsi sui social. Ma non solo. L’ex tronista ha unfollowato anche Micol e la Murgia e, queste ultime, hanno fatto lo stesso con lui. Infatti, pare che le due “ragazze del van” abbiano preso le difese dell’amica nella disputa con Dal Moro, e lui non avrebbe affatto gradito la loro intromissione.

Proprio in merito al dissing tra gli ex vipponi, The Pipol ha svelato un retroscena che se confermato avrebbe del clamoroso: “Vipponi alla ribalta! Serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual. Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GF Vip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime, a causa del litigio, avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli altri ospiti presenti, pare abbiano deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre ex coinquiline di Cinecittà”.

Anche una segnalazione giunta a Deianira Marzano sembra confermare quanto riportato da The Pipol: "Non hai idea di quello che hanno combinato - si legge nel messaggio indirizzato all'esperta di gossip -. Sono state cacciate dal locale. Erano in Sardegna al Ritual e hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil (Sorge, ndr), e loro si sono messe le mani addosso. Uno show. Poi lei (Oriana, ndr) ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra".