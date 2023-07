La nuova edizione di Temptation Island è iniziata facendo registrare un vero e proprio boom di ascolti. Dopo il debutto al 26,14% di share, con la seconda puntata di ieri è arrivata la conferma di un’altra vittoria in prima serata con il 26,3%.

Dopo un anno di pausa, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è ripartito alla grande a suon di falò di confronto, lacrime, e gli iconici “video per te”, che mostrano tentatori e tentatrici intenti a far “scoppiare” le coppie. In molti si chiedono quanto guadagnano i single per la loro partecipazione al programma di Canale 5, e a rispondere a sorpresa ci ha pensato una vecchia conoscenza di Temptation Island, ovvero l’ex tentatrice Ilaria Gallozzi, che su TikTok ha rivelato il cachet giornaliero del cast.

“I single vengono pagati giornalmente. Temptation Island è registrato, molte cose non le mandano in onda tipo l’eliminazione dei tentatori o delle tentatrici. Ogni due o tre giorni i fidanzati o le fidanzate sono chiamati a eliminare uno o due single, quelli con i quali non hanno interagito molto. Rimangono fino alla fine le tentatrici o i tentatori che hanno instaurato un rapporto con un fidanzato. Al giorno un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro".