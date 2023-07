Fouad Elshafie è il nome del tentatore per il quale ha perso la testa Gabriela Chieffo, una delle protagoniste della nuova edizione di Temptation Island.

La ragazza, dopo aver appreso che il fidanzato Giuseppe continua a fare il piacione con la single che lui stesso ha ribattezzato “Candy Candy”, ha deciso di lasciarlo. Quando però, tra le lacrime, ha chiesto il falò di confronto, Filippo Bisciglia prima e il tentatore poi le hanno fatto cambiare idea.

“Fouad esteticamente è il mio tipo – ha ammesso Gabriela alle compagne di viaggio –. Caratterialmente è proprio uno che ti prende. Mi mette a disagio stare con lui perché mi piace, non riesco a guardarlo negli occhi per più di dieci secondi perché è uno che ti fissa intensamente. Mi ha detto che a me ci vorrebbe un romano. E lui è di Roma!”.

Fouad Elshafie, classe 1992, è nato a Roma da padre egiziano e madre italiana. Gestisce un ristorante insieme al fratello gemello Farouk, e nel tempo libero si dedica alla sua passione per la fotografia. Nel suo profilo Linkedin si legge che ha ricoperto varie mansioni nel settore della ristorazione: bartender, cameriere e servizio in camera. Ha lavorato anche a Londra e Palma di Mallora.