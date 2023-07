Isobel Kinnear e Cricca sono state una delle coppie più amate della ventiduesima edizione di Amici . La ballerina australiana e il cantautore romagnolo si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola, ma la liaison è durata poco a causa delle pressioni e delle prove a cui entrambi erano sottoposti.

Isobel aveva deciso di archiviare la storia con Cricca per concentrarsi esclusivamente sulla danza, mentre il cantante ha svelato di aver cercato più volte di recuperare la situazione, ma senza successo. Una volta uscito dal talent, Cricca ha ribadito di provare anche dei sentimenti per Isobel, e nelle ultime settimane i due sono stati avvistati insieme in diverse circostanza in atteggiamenti affettuosi, tanto che i fan hanno immediatamente gridato al ritorno di fiamma.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha condiviso una foto di una sua utente nella quale si vedono i due abbracciati su una spiaggia di Rimini: “Ero al mare a Rimini e sono stata con Cricca e Isobel. Stanno insieme ufficialmente. Si baciavano e lo dicevano, bellissimi insieme”, il testo del messaggio indirizzato all’esperta di gossip.