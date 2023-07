Sono stati resi pubblici i Palinsesti Rai 2023-2024. Carlo Conti tornerà con Tale e Quale Show da venerdì 22 settembre. Dopo il talent, arriverà Antonella Clerici, che da venerdì 24 novembre fino a Natale andrà in onda con The Voice Kids. Nel sabato di Rai 1 conferma per Ballando con le Stelle, che tornerà con una nuova edizione a partire dal prossimo 21 ottobre.

Su Rai 2 tornerà anche Il Collegio (dal 24 settembre), e al termine andrà in onda La Caserma (dal 5 novembre). Una delle novità sarà rappresentata dallo show di Max Giusti dal titolo Veramente Falso, e da Liberi Tutti, un gioco di escape room condotto da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia. Confermato il ritorno di Francesca Fagnani con il suo Belve (dal 26 settembre con due puntate settimanali, il martedì e il mercoledì), così come la seconda edizione di Boomerissima condotta da Alessia Marcuzzi (da martedì 31 ottobre).

Torna anche Stefano De Martino con una nuova edizione di Bar Stella e con il De Martino Show, uno spettacolo con tanti ospiti. Confermato anche Citofonare Rai2 che sbarcherà in prima serata il prossimo 28 dicembre per una puntata speciale.

La Rai ha poi confermato tutti gli altri programmi giornalieri: L’Eredità, Reazione a Catena, il ritorno de Il Mercante in Fiera, UnoMattina, Storie Italiane, E’ sempre Mezzogiorio, ItaliaSì, La Vita in Diretta. Confermata anche la domenica con la staffetta tra Domenica In e Da Noi a Ruota Libera.

La novità più attesa è senza dubbio rappresentata dal ritorno di Caterina Balivo, che prenderà il posto di Serena Bortone e Oggi è un altro giorno, con il programma pomeridiano La Volta Buona. Ritorna in Rai anche Elisa Isoardi con Linea Verde Life. Tiberio Timperi, invece, passa da UnoMattina in Famiglia a I Fatti Vostri con Anna Falchi. Pierluigi Diaco, invece, confermatissimo a BellaMà. Lorena Bianchetti, invece, è chiamata alla sfida del sabato pomeriggio con Amici con il dating show Mi Presento Ai Tuoi.