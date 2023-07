Dopo la lite con Oriana Marzoli, che ha portato ad una nuova rottura, Daniele Dal Moro si è sfogato in una live sul suo canale Twitch. L’imprenditore veneto ha spiegato di non voler rilasciare alcuna intervista e di preferire parlare esclusivamente con i suoi fan. In seguito ha raccontato di aver incontrato la modella di origini venezuelane.

Daniele Dal Moro: "Io e Oriana ci rivedremo e parleremo ancora"

“Potrei tranquillamente svendermi a qualche giornaletto da quattro soldi, o anche più di quattro soldi, ma non lo faccio perché non ho bisogno dei loro soldi sporchi. Mi faccio i ca**i miei, preferisco raccontare le cose a voi. Io e Oriana abbiamo discusso come tutti quanti voi sapete, poi dopo abbiamo parlato e basta, insomma. Sicuramente ci vedremo e parleremo ancora. Resta il fatto che mi girano i cogl**ni! Per il momento non voglio dire altro. Non lo faccio perché me l’ha chiesto Oriana, se fosse per me, ve lo assicuro… Io ho questo difetto, perché purtroppo nella vita non ha mai pagato. Sono una persona buona, sono troppo buono fino al punto di diventare un cogl**ne. Avete presente il detto ‘non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia?’. Ecco, questo sono io. Quindi l’unica cosa che voglio dire è che credo che l’amicizia nella vita non sia una parola, ma si dimostra”.

Daniele Dal Moro non dimentica il "Van gate"

Dal Moro ha poi parlato di persone che nella Casa del Grande Fratello Vip, avrebbero fatto da pacieri tra lui e Oriana solo perché gli faceva comodo nel gioco: “Io non ho mai detto un ca**o, mi sono sempre fatto i ca**i miei e ho sempre cercato di dare una mano. Invece di me gli altri hanno sempre parlato (si riferisce anche ai noti fatti del “Van gate”, ndr), si sono sempre intromessi nei ca**i miei. E che non venissero qui a fare i paladini della giustizia perché dentro la Casa le persone che giravano intorno per fare da pacieri lo facevano solo perché sapevano che gli tornava buono all’interno del gioco. Perché tutti sapevano che io e Oriana eravamo forti, quindi non mi venissero a raccontare ‘quella dell’orso’, perché non sono deficiente. Detto questo, non ca*atemi tanto il ca**o, perché vi assicuro che da oggi in poi il primo che rompe i cogl**ni gli faccio un bu*o del cu*o così!

Gli amici una persona se li sceglie e questa è una grande verità. Io faccio mea culpa e basta. Non sto a entrare nei dettagli perché tra l’altro, per come sono fatto, è meglio che sto zitto sennò faccio danni. Allora meglio che taccio. Però i ca**i miei interessano a tutti, chissà perché. Morti di fame!”.

Insomma, il messaggio e i destinatari sembrano essere piuttosto chiari: Daniele Dal Moro si riferisce ad alcune delle amiche di Oriana Marzoli (Micol Incorvaia, con la quale ha litigato, su tutte). Ed evidentemente, all’ex tronista non è ancora andato giù quanto accaduto durante quella che Alfonso Signorini definì “la lunga notte dei coltelli”, quando Edoardo Tavassi e la fidanzata, insieme a Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, dopo aver staccato la telecamera ambientale, e convinti di non essere ripresi e ascoltati, sparlarono di lui all’interno del van.