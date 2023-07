Belén Rodriguez ha ufficialmente lasciato Mediaset dopo lunghi anni di militanza. La showgirl argentina ha deciso di non accettare il rinnovo del contratto con Tu Si Que Vales, così come il ritorno alla conduzione de Le Iene, dove sarà sostituita da Veronica Gentili.

In un primo momento era trapelato il gossip che fossero state Le Iene a chiuderle le porte, ma in questi giorni è stata lei a precisare di essersene andata spontaneamente per dedicarsi ad altri progetti lontani dalla televisione.

Una notizia che, però, non è arrivata alle orecchie di Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande Fratello nonché ex storico fidanzato di Stefania Pezzopane, che su Instagram ha scritto: “Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva né arte né parte, l’ex di Corona, Belen. Quanto ci godo!”.

Il saluto di Belén Rodriguez

Belén, poche ore dopo l’ufficializzazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024, aveva pubblicato un messaggio su Instagram: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci”.