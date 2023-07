Sono stati in tantissimi a commentare l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Tra questi anche Alberto Matano, a cui è stato chiesto di dire la sua ai microfoni di SuperGuida TV. Il conduttore de La Vita in Diretta ha sottolineato come con Carmelita ci sia sempre stato rispetto reciproco, per poi commentare l’arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5.

Alberto Matano commenta l'addio di Barbara D'Urso e l'arrivo di Myrta Merlino

“Se mi è dispiaciuto l’addio di Barbara a Mediaset? Siamo stati sempre competitor con molto rispetto reciproco. E’ evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto più giornalistico. Per quanto riguarda Myrta Merlino, è una collega e un’amica nei cui confronti nutro profonda stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione. La prima serata? Di salti ne ho fatti tanti ma chissà in futuro cosa succederà. Per il momento faccio ancora La Vita in diretta che è comunque una sfida impegnativa”.

Se ho mai provato stanchezza e ho pensato a un addio? Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta. Però voglio dire che sono abituato a ragionare mai a lunga prospettiva, ma a vedere giorno per giorno quello che succede. La prospettiva di adesso è di rifare La Vita in diretta. Quello che succederà dopo non lo so se sarà La Vita in Diretta o altro, ma l’auspicio per il futuro è di trovare una squadra di lavoro come quella che ho. Quindi vedremo quello che accadrà”.