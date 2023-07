Fabrizio Corona è tornato sotto i riflettori dopo la diffusione di un video privato di Antonella Fiordelisi. L’influencer campana ha minacciato di adire le vie legali, mentre l’ex re dei paparazzi ha contrattaccato sostenendo che l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è famosa anche grazie al suo aiuto, e che non è di certo nota per le sue doti intellettuali.

Ma non finisce qui. Corona, infatti, ha puntato il dito contro Alessandro Basciano. Il compagno di Sophie Codegoni, anche lui ex vippone, non avrebbe gradito i rumor diffusi dall’ex re dei paparazzi riguardo la sua fidanzata. Nello specifico, per che riguarda una possibile uscita da Avanti un altro. Alcuni giorni fa, infatti, ha rivelato sul suo canale Telegram che l’influencer non tornerà a vestire i panni di “Bonas” a causa di una presunta lite con Sonia Bruganelli.

La presunta minaccia di Basciano a Corona

Una soffiata che non sarebbe andata giù a Basciano. Stando a quanto riportato da Liberoquotidiano.it, Corona ha detto di aver ricevuto delle pesanti minacce tramite il manager di Alessandro, Benjy Costantino. Per avvalorare la sua versione, l’uomo ha pubblicato un audio che, però, va preso con le pinze: “Bro, buonasera, mi è arrivata una nota. E mi hanno detto che per le cose false che sono state pubblicate, mi dicono che questa volta hai sgravato e stavolta ti spezzano le gambe. Mi dicono di dirti questo e ti riferisco questo”.

Ricordiamo che tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni c’è stato del tenero. I due hanno avuto una breve liaison prima che lei entrasse nella Casa del Gf Vip.