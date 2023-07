Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Di nuovo. Per la terza volta nel giro di un mese e mezzo, e questa volta sembra in maniera definitiva.

Nel corso di una lunga diretta sul suo canale Twitch, l’ex voppone ha confessato com’è nata la lite con la modella venezuelana mentre si trovavano in Sardegna, puntando il dito contro Micol Incorvaia e svelando la reazione di Antonella Fiordelisi alla notizia della fine della storia d’amore tra gli Oriele.

"Ho cambiato tante cose nella mia vita"

Daniele ha prima spiegato come sono i rapporti con Oriana (“E’ stata 4-5 giorni a casa mia"), per poi raccontare cosa ha fatto per lei quando erano ancora una coppia: “Sono sempre stato con lei, sono andato ovunque voleva che andassi. Ho sempre cercato di trattarla meglio che potevo, è sempre stata con i miei amici. Le ho presentato tutta la mia famiglia e ho sempre cercato di comportarmi nel migliore dei modi. Pubblicare le cose che so che le facevano piacere. Ho sempre sorvolato sulle cose che sono state, e vabbè… ho cambiato tanti miei modi di essere. Ragazzi, è un mese e mezzo che non mi alleno!

Vi garantisco che io ho cambiato delle cose che non avrei mai pensato di cambiare. Che non avrei mai pensato di fare per nessuno, nemmeno per mia madre. L’amore secondo me è tante cose. Come secondo me è cambiare delle cose. Se invece questa voglia non c’è, allora magari parliamo di bene, di sentimenti, di tutto quello che volete, ma non parliamo di amore. Mi girano i cog***ni, perché è una parola a cui do tanto valore.

Oriana non è una cattiva persona, è una persona che sicuramente mi ha voluto bene. Abbiamo passato dei momenti bellissimi che io terrò sempre nel mio cuore. Non voglio dimenticare. Non butterò via niente perché vi assicuro che è sempre stato tutto vero. Però da questo momento voglio essere io, non voglio più sentir parlare di altri”.

Il retroscena sulla rottura

Non si conoscono ancora i motivi che hanno causato la fine della relazione tra i due ex vipponi, anche se Amedeo Venza ha svelato un primo retroscena: “La rottura tra i due è da attribuire alla troppa gelosia di lui (così direbbero fonti vicine) – spiega l’esperto di gossip -. A Daniele darebbe fastidio che Oriana riceva messaggi da altri ragazzi. Poi bisogna vedere anche cosa scrivono e soprattutto come si comporta lei! In ogni caso, oltre agli ultimi episodi di liti, ci sarebbe anche questo”.