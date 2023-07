Attrice e doppiatrice, Myriam Catania, si è regalata anche un’esperienza al Grande Fratello Vip. Nel 2020, infatti, ha partecipato al reality show di Canale 5, dove è stata eliminata dopo alcune puntate.

Un’esperienza che ha in comune con Luca Argentero, suo ex marito, grande protagonista di un’edizione “Nip”. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Myriam ha parlato dell’eccessiva esposizione mediatica avuto durante il matrimonio con l’attore torinese: “Non amavo quella esposizione perché leggevo cose su di me che non mi somigliavano. Ma faceva parte del gioco. Cercavo di essere gentile con i paparazzi, sono una che si fida, ma ho preso tante fregature. Penso che essere benevolente con gli altri, aprirgli il cuore senza recite, mi porti fortuna. Il peggio è sempre di chi i cuori li calpesta".

La Catania è stata legata diversi anni al pubblicitario francese Quentin Kammermann, e ha confessato di non vivere con il compagno, padre di suo figlio Jacques, nato a maggio 2017.

“Se stiamo troppo insieme esplodiamo. Abbiamo due caratteri molto forti, nessuno dei due ama abbassare la testa. Stiamo insieme da otto anni, ma reggiamo solo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti e indietro. Abbiamo anche provato a vivere insieme in Francia, ma ho retto tre mesi. Certo, mi manca la quotidianità e crescere il bimbo con lui lontano è faticoso. Ma è il nostro equilibrio”.