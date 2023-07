Matteo Diamante avrebbe consumato la sua “personalissima” vendetta nei confronti di Nikita Pelizon. Stando a quanto fatto intendere dalla vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, il suo ex fidanzato, dopo che la loro frequentazione è giunta al capolinea, starebbe bloccando le serate all’influencer triestina.

Nikita Pelizon vuota il sacco: "Non è gradita la mia presenza..."

A scatenare la polemica un post su Twitter pubblicato dalla stessa Nikita: “Angels, essendo che la serata del 5 a Principina a Mare era stata trovata da Diamante, ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace, ma non dipende da me. Al mio posto ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata”.

Insomma, ciò che sembra emergere dalle parole dell’ex vippona è una sorta di ripicca da parte di Matteo, evidentemente risentito per l’epilogo, a questo punto tutt’altro che felice, della loro storia.

“Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno, seppur surreale. Siamo connessi? Certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta. Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile”, aveva ammesso l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Parola a cui la Pelizon aveva replicato la scorsa settimana: “Mi spiace che non si sia riuscito a costruire un rapporto profondo, rimane il bene, ma… basta. A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere esemplare, che non mi consideri una sua proprietà. Non solo a parole, ma anche a fatti e che non mi faccia provare imbarazzo in nessun contesto. Detto questo, siamo tutti diversi, e chiaramente nessuno di noi è per tutti. Nessuno è sbagliato, semplicemente non è per te”.