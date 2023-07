Rita De Crescenzo, regina napoletana del trash e star di TikTok, ha annunciato che si farà Il Grande Fratello Napoli, e sarà un successone.

Dopo che Pier Silvio Berlusconi ha imposto il “repulisti” in casa Mediaset, virando su un’edizione del GF più sobria e pacata, ci pensano i tiktokers partenopei a sopperire a questo vuoto. Rita, star di TikTok da quasi 140mila follower, nonché cantante neomelodica e imprenditrice, ha annunciato che la versione napoletana del noto reality show si farà, e andrà in onda su una delle reti private partenopee, di cui, però, non può ancora svelare il nome.

“Ci hanno messo a disposizione una bella villa di Napoli. Sistemeremo tutto, la villa è molto grande. Comunque posso dire che lo faremo. Se penso di vincere il programma? Credo che potrei vincerlo. Sì lo vincerò, sono la vincitrice. Vi farò ridere. Vi piace come idea questo Grande Fratello napoletano?”, ha detto la De Crescenzo con entusiasmo. Tra i papabili volti di TikTok ci saranno Giggiolone, noto per il tormentone con “Buongiorno pescheria”, i parenti “ricottari” e tanti altri, che presto verranno annunciati.