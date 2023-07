Una protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip ha voluto condividere sui social alcuni suoi pensieri intimi che riguardano la sua attuale forma fisica.

Nota al grande pubblico come modella, attrice e influencer, Mariana Rodriguez ha partecipato alla prima storica edizione del Gf Vip, arrivando fino alla semifinale. Diventata mamma da pochi mesi (ad aprile è nato il piccolo Noa Maria, avuto da Gian Maria Coccoluto), la venezuelana ha preso una decisione importante: tornare a fare la modella.

In occasione di un evento, l’ex vippona ha sfilato indossando un costume e un copricostume davanti alle telecamere e ai flash dei fotografi. Poco dopo, però, ha condiviso su Instagram ciò che ha provato: “Sono al mio 3 mese di post parto, ritornare alle passerelle con un fisico che sinceramente sento che NON mi appartiene è di fare una sfilata con le modelle più gnocche, con i fisici più belli che ha l’Italia mi ha messo a dura prova di soggezione, soprattutto nel momento di fare fitting, non lo nego. Vi confesso che ho provato vergogna ha mostrare la mia pancia piena di smagliature e non informa, ma nonostante tutto questo, mi sono detta: 'ma a me che mi frega, nella vita tutto è questione di attitudine'. Ho indossato il mio migliore sorriso ed anche la mia vibrazione più alta per fare la passerella più bella di sempre. Grazie Pin Up Stars perché mi sono sentita grata ed molto emozionata di rivedere a tutti. Vi voglio bene, ragazzi”.