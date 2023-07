Martina Nasoni è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ex di Daniele Dal Moro, ma potrebbe aver trovato l’amore con un altro vippone. E’ questo il gossip che impazza nelle ultime ore dopo il video in cui la vincitrice dell’ultima edizione del GF Nip balla con Andrea Maestrelli sulle note di Tango, il brano di Tananai.

I due ex gieffini si trovano in Sardegna, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ad altri volti noti della tv: da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Luca Daffrè, quest’ultimo reduce dall’esperienza di tronista a Uomini e Donne. In realtà, il gruppo si trova sull’isola per la sponsorizzazione di un brand, e sta passando le sue giornate in barca e sulle spiagge più cool della Costa Smeralda.

Lo scorso giugno, rispondendo alle curiosità dei follower, Martina aveva anche parlato del rapporto con l’ex di Nicole Murgia: “Io e Andrea amici? Lui è il mio uomo! Scherzo, ci vedremo molto presto e l’ho sentito ieri, l’altro ieri, non ricordo. Mi ha chiamato, sta in giro, al mare. Bella vita…”.

"Martina e Andrea si sentono da qualche mese": il retroscena

In molti hanno fatto notare come tra la Nasoni e Maestrelli si fosse creata una certa complicità già tra le mura della Casa più spiata d’Italia. E a distanza di poco più di 24 ore, quelli che sembravano essere rumor sul possibile flirt tra i due ex gieffini, si stanno trasformando in conferme.Infatti, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Martina e Andrea si sentirebbero già da alcuni mesi: “Martina Nasoni e Andrea Maestrelli si sentono da qualche mesetto. A fare il primo passo è stata la Nasoni: gli ha messo il segui su Instagram e gli ha scritto. Speriamo che sia la volta buona, perché lei non è molto fortunata con le frequentazioni tra ex tronisti e ex gieffini…”.