Antonella Fiordelisi non sta vivendo un momento particolarmente facile. La fine della burrascosa e tormentata relazione con Edoardo Donnamaria, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha messo a dura prova l’influencer campana che, evidentemente, fa ancora fatica a gettarsi alle spalle quanto vissuto negli ultimi mesi con lo speaker radiofonico.

I segnali di riavvicinamento

Negli ultimi giorni, sono emersi alcuni segnali di riavvicinamento. I due ex vipponi, infatti, hanno presenziato ad un evento in provincia di Ravenna, già in programma prima che si lasciassero, e in quell’occasione a sorprendere è stata la complicità che i due hanno mostrato di non aver perso nonostante la rottura e gli attacchi reciproci che si sono rivolti nelle ultime settimane.

Ma a mandare in visibilio i numerosissimi fan della coppia è stato un video in cui Antonella ammette di sperare ancora in un ritorno di fiamma: “E’ davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì”. Poi, il giorno successivo, sono arrivati ulteriori segnali incoraggianti. La Fiordelisi ha postato una storia su Instagram con in sottofondo “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Edoardo ispirato proprio alla storia d’amore con l’influencer campana. Poco dopo, lo stesso Edoardo ha ripostato la storia dell’ex fidanzata.

Alcuni giorni fa, attraverso una storia su Instagram, Antonella ha palesato di soffrire la solitudine dopo la rottura con Donnamaria: “Avete mai vissuto da soli? Questo mese per me è stato difficilissimo. Non vi nego che quasi tutti i giorni prima di addormentarmi scendeva qualche lacrimuccia. Ho cercato di stare gran parte della giornata con la mia migliore amica, con gli amici. Ho praticato tanto sport. Non pensavo di essere così debole, ma questa cosa probabilmente mi ha fortificato. Domani sera finalmente andrò dalla mia famiglia e cercherò di godermi il più possibile le vacanze estive”.

La storia su Instagram non passa inosservata

Ed è quello che l’ex vippona sta facendo. E’ tornata nella sua città, Salerno, dove ha riabbracciato mamma Milva, papà Stefano e l’adorabile cagnolino Fiocco. Ma una nuova storia condivisa su Instagram ha catturato l’attenzione dei follower. Antonella, infatti, si trova distesa in barca e alla foto aggiunge la didascalia “Passerà”. L’interpretazione unanime dei fan è stata la seguente: la Fiordelisi soffre molto per la fine della storia d’amore con Edoardo, e si augura che questo momento delicato possa passare in fretta.