Un’ex vippona decide di raccontarsi a La Repubblica. Stiamo parlando di Antonella Elia, che dopo le esperienze in tv accanto a volti sacri come Mike Buongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, negli ultimi anni è stata protagonista di diversi reality show. Prima L’Isola dei Famosi, poi Temptation Island Vip e infine il Grande Fratello Vip.

Intervistata da La Repubblica, Antonella ha raccontato di sentirsi soddisfatta della sua carriera, anche se forse non avrebbe voluto lasciare la televisione. Il suo unico rimpianto riguarda la sua vita privata: “Esperienze bellissima come quando ho vissuto a Los Angeles. L’unica cosa di cui vado fiera è la mia volontà. Ho fatto un lavoro che mi ha dato amore, non avendo la famiglia ho sempre avuto bisogno di affetto e attenzione, fin da piccola.

Sul lavoro è andata come doveva andare, mi sono pentita di aver lasciato la tv per fare La bella e la bestia, forse se fossi stata più coerente oggi sarei una conduttrice canonica. Nel privato, ho il rimpianto di non avere avuto un figlio, con Pietro mi sarebbe piaciuto. Non ho grande istinto materno, ma una cosa l’ho capita: le donne scelgono il compagno per costruirsi una famiglia”.

Dopo aver vissuto momenti difficili, è dunque tornato il sereno tra l’ex vippona e l’attore. “Metto il povero Pietro a dura prova, è un santo. Al mare voglio che nuoti 5 chilometri, gli ho fatto scalare il vulcano a Stromboli e ho preteso di dormire in spiaggia. Distrutto.

Con gli uomini sono rompiballe, starmi dietro è tosta. Ho il brevetto da sub, Pietro no. Lui faceva motocross e gli ho fatto fare il battesimo del mare. Fa snorkeling, io mi immergo con le bombole. Infatti me ne andrò un mese in Madagascar a fare immersioni”.