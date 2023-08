Negli ultimi giorni l’attenzione del web è tutta rivolta al nuovo cast e alla giuria di Ballando con le Stelle. Un circo che sta infiammando l’estate ma che, però, deve fare poi i conti con la realtà, visto che i contratti Rai si firmano a ridosso della messa in onda, se non addirittura in corso d’opera.

Giovanni Terzi nel cast

TvBlog ha però svelato chi è realmente in ballo: “L’indiscrezione su Teo Mammucari ci risulta vera, ma niente giuria, di cui scriveremo dopo. Teo sarà un concorrente. Dopo aver incrociato la sua strada con Milly al Cantante Mascherato, vincendo la prima edizione nei panni del coniglio. All’epoca scatenò anche la curiosità di Fiorello che indossò quella maschera al Festival del 2019, Teo ha ceduto alla corte di Milly Carlucci che lo ha sempre stimato e lo avrebbe voluto in giuria anche nelle altre edizioni dello show in maschera”, si legge sul noto portale.

L'esercito dei provinati

“Disco verde” anche per Simona Ventura, accanto alla quale non ci sarà solo la collega di Citofonare Rai2 Paola Perego ma, secondo TVBlog, anche il compagno di “Super Simo” Giovanni Terzi. Queste sono al momento le certezze. L’elenco di coloro che devono dare una risposta, invece, è davvero lungo: Wanda Nara, Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli. E ancora Edwige Fenech, Rosanna Lambertucci, Dan Peterson, Sonia Bruganelli, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori. Poi Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini, Marcell Jacobs, Nicole Daza e Fabio Cannavaro.

In merito alla giuria, la posizione di Milly Carlucci è piuttosto chiara: niente da fare per Sonia Bruganelli, che però è stata invitata a scendere in pista.