Il cast della nuova edizione del Grande Fratello, per ciò che riguarda i “Vip”, stando a quanto rivelato da Fanpage.it, si sarebbe ufficialmente chiuso. Un’edizione che segnerà un cambio epocale, e che per la prima volta da sette anni a questa parte perderà l’acronimo “vip” nel nome per accogliere nella Casa anche dei perfetti sconosciuti.

Ma quali saranno i “Vip” che parteciperanno al reality? Mai come questa volta, il cast è assolutamente top secret. Si era parlato di Justine Mattera, ex moglie di Paolo Limiti. TvBlog ha poi fatto il nome delle sorelle Boccoli, mentre Radio Cusano Campus ha dato per certa la presenza della cantante Rosanna Fratello. Vari media hanno poi fatto i nomi di Marcella Bella, Donatella Rettore e Fiordaliso, mentre di recente è spuntata anche Cristina Scuccia. Fuori anche il nome di Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità e volto di Tale e Quale Show. Nulla è trapelato, invece, riguardo al cast maschile.

Grande Fratello, ancora aperto il casting dei "nip"

“Se la parte vip del cast sembrerebbe ormai definita, Fanpage.it ha appreso che continua la ricerca delle persone comuni da inserire nel reality. La selezione avviene non solo tramite i casting itineranti, ma anche attraverso video selfie con i quali gli aspiranti concorrenti si raccontano. Chi supera questa prima fase, accede alla zoom call, una videochiamata conoscitiva con gli autori e, in caso di esito positivo, viene convocato per un colloquio in studio a Roma. Secondo quanto abbiamo appreso da alcune fonti, questa parte della selezione si sarebbe quasi del tutto esaurita e ora si starebbe procedendo con ulteriori telefonate di approfondimento con gli aspiranti concorrenti che sono risultati più convincenti”.