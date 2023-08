Sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi sono diventati una coppia una volta usciti dal talent show di Canale 5, nonostante durante l’avventura nella scuola più famosa d’Italia, sembra che lei avesse rivolto le sue attenzioni ad Alex, anche lui concorrente.

La velina di Striscia la Notizia ha poi iniziato a documentare sui social la sua relazione con Nunzio. Tuttavia, pare che la relazione tra i due sarebbe finita. Ieri, Stancampiano ha infatti postato su Instagram una storia decisamente criptica, in cui si è detto chiaramente pentito del sentimento che ha provato per la sua (ex?) compagna: “Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso”.

A conferma della rottura tra Nunzio e Cosmary, una foto di lui in lacrime in un Autogrill inviata ad Amedeo Venza: “Nunzio in lacrime dopo aver comunicato di essersi lasciato con Cosmary. Devo dire che mi dispiace tantissimo per entrambi. Pur non conoscendo i fatti, li trovo due bravissimi ragazzi e spero possano recuperare il loro bellissimo rapporto”.