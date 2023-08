Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Maria, ha spento 21 candeline. Per l’occasione, il padre gli ha voluto organizzare un party in Sardegna al quale hanno preso parte diversi volti noti tra cui due ex vipponi.

Sul suo profilo Instagram, l’ex re dei paparazzi ha condiviso una serie di scatti in compagnia di Carlos Maria, allegando una dedica speciale: “Perché tu sei un essere speciale e io avrò cura di te. Auguri Carlos Maria. +21”. Al party di compleanno erano presenti diverse personalità note al gossip, tra cui anche due protagonisti delle passate edizioni del Grande Fratello Vip, ovvero Soleil Sorge e Giacomo Urtis.

Nelle ultime settimane, Corona è tornato prepotentemente sulla scena grazie alle sue nuove rivelazioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ma non solo. Lo scorso giugno, l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato sul suo canale Telegram un video privato di Antonella Fiordelisi, nel quale l’influencer campana si trovava in uno degli studi di Giacomo Urtis, il cosiddetto chirurgo dei vip. Fabrizio le chiedeva di aprire le gambe e le diceva di essere sprecata per l’ex fidanzato Edoardo Donnamaria. L’ex vippona minacciò azioni legali e, come rivelato dallo stesso Corona a Novella 2000, ha deciso di denunciarlo: “Se la vicenda con Antonella Fiordelisi mi è sfuggita di mano? Ha creato una tragedia da niente, e ha scatenato tremila problematiche. Credo che sia stata eccessiva. Se è vero che mi ha denunciato? Sì, ma non mi interessa”.