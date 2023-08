Un’ex protagonista del Grande Fratello ha replicato alle critiche sulla sua forma fisica.

Stiamo parlando di Valentina Vignali, che nel 2019 ha partecipato alla sedicesima edizione del reality show all’epoca condotto da Barbara D’Urso e vinto da Martina Nasoni. La giocatrice di basket è stata prima fidanzata con il collega Stefano Laudoni, e poi dopo circa quattro anni, ha annunciato la fine della relazione con il fotografo Lorenzo Orlandi.

Già durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Valentina fu presa di mire per il suo evidente aumento di peso ed oggi, a distanza di anni, è stata nuovamente criticata. Sebbene mostri una forma fisica invidiabile, alcuni utenti hanno commentato le ultime foto pubblicate dall’ex gieffina riempiendola di insulti tipo “Magna de meno” o “Hai bisogno di una liposcultura”.

Commenti che non sono passati inosservati alla Vignali, che ha replicato su Instagram: “E anche oggi ci siamo prese della grassa almeno una decina di volte (e nessuno ci ha messo la faccia). Tanto ormai lo sapete perché ve l’ho accennato. Soffrendo di disturbi alimentari il mio peso oscilla, mi è capitato di essere visibilmente più magra di ore, e indovinate un po’? I commenti sotto della gente fanno sempre vomitare”.

Valentina Vignali sbotta

Poi, Valentina ha tuonato: “Alla fine o sei una vacca per le tue forme, o sei una tossica anoressica. Non va mai bene. Tutto questo per dire che sta roba fa male, chi commenta corpi altrui con questa leggerezza non si rende conto che arriva in faccia come un treno. Non è facile da leggere, soprattutto se già stai cercando di risolvere i tuoi problemi da anni. Ed è già fatica così, ve l’assicuro. Dietro ai disturbi alimentare ci sono dei traumi che ti trascini per tutta la vita. E io mi ritengo una persona forte. Ma le altre ragazze? Che gli fate alle altre? Quelle un po’ più deboli, un poì più insicure, più giovani, più fragili? Che senso ha?”.