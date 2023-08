Elisabetta Gregoraci finisce nel mirino degli haters. Alla showgirl originaria di Soverato le viene rinfacciata la sua bella vita sui social dopo alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Gli scatti di una gita in barca e la didascalia che racconta di queste giornate perfette “Mare, pasta e la mia persona preferita Falco Nathan Briatore”, vengono rovinate da un commento decisamente pesante in dialetto napoletano: “Addà campà cient’ann Briatore”.

L’utente ha trovato un modo decisamente diretto per lasciare intendere che per mantenere questo stile di vita così lussuoso, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip deve sperare che l’ex marito, Flavio Briatore, debba vivere il più a lungo possibile. Elisabetta non si è pero tirata indietro e ha risposto per le rime: “Anche 200. E’ il madre di mio figlio, fenomeno”. Ma il “fenomeno” in questione non ha indietreggiato e ha deciso di controbattere: “Appunto, ma è anche colui che ti permette di fare la bella vita, fenomena”.

La Gregoraci ha preferito non replicare, lasciando che lo facessero i suoi fan, che hanno sottolineato come il successo e la popolarità dell’ex vippona non dipendano da Briatore.