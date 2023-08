Micol Incorvaia vittima di haters spietati e senza scrupoli. I personaggi squallidi in questione hanno postato sui social alcune foto modificate con l’intelligenza artificiale, in cui si viene ritratta la fidanzata di Edoardo Tavassi completamente nuda.

I fan della coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, forse la meno reclamizzata ma senza dubbio la più solida e meno mediatica, hanno immediatamente avvisato i due ex vipponi, chiedendo loro di prendere provvedimenti.

Tantissimi i messaggi di indignazione e di vicinanza a Micol per quanto accaduto: “Quello che sta subendo Micol, va oltre tutto. Dietro quei profili non c’è nessun fandom, ma solo gente pericolosa che va fermata”, scrive un utente. E ancora: “Quello che è stato fatto a Micol è di una schifezza immonda, bene fa a denunciare sta gentaglia”; “Mi dispiace troppo per Micol, è veramente uno schifo. Deve assolutamente andare a denunciare, la polizia potrà arrivare al ratto che sta facendo questa cosa”; “Ho letto quello che è successo a Micol e mi dispiace tantissimo. Spero che chi ha fatto questo schifo la paghi tantissimo”.

Insomma, il coro è unanime. E non potrebbe essere diversamente. Ciò che è stato perpetrato nei confronti di Micol Incorvaia è deplorevole nonché disgustoso, e dal canto nostro ci auguriamo che chi si è reso protagonista di tali azioni venga denunciato alle autorità competenti.